Областният управител Николай Шушков участва в отслужена от Негово високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим Архиерейска света Литургия в Рилска света обител. Поводът бе, честването на 1075 години от Успението на св. Йоан Рилски Чудотворец - небесен покровител на българския народ.

В служение с Негово високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим бяха Негово Високопреосвещенство Видински митрополит Даниил, Негово преосвещенство Адрианополски епископ Евлогий – игумен на светата обител, духовници от манастирското братство и гости.

След светата Литургия областният управител г-н Шушков проведе среща с владиците и им честити светлия празник, като ги помоли да измолват от св. Йоан Рилски благоденствие за българския народ, за засилване на вярата, която да го води по пътя на духовното усъвършенстване и благополучие.

П. Иванова