Областният управител Н. Шушков посети Рилския манастир и участва в Архиерейската света Литургия 

18 август 2021 18:01   3 коментара   1369 прочита


 

Областният управител Николай Шушков участва в отслужена от Негово високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим Архиерейска света Литургия в  Рилска света обител. Поводът бе, честването на 1075 години от Успението на св. Йоан Рилски Чудотворец - небесен покровител на българския народ. 

В служение с Негово високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим бяха Негово Високопреосвещенство Видински митрополит Даниил, Негово преосвещенство Адрианополски епископ Евлогий – игумен на светата обител, духовници от манастирското братство и гости. 

След светата Литургия областният управител г-н Шушков проведе среща с владиците и им честити светлия празник, като ги помоли да измолват от св. Йоан Рилски благоденствие за българския народ, за засилване на вярата, която да го води по пътя на духовното усъвършенстване и благополучие. 

П. Иванова 

 

 


Още за: Областният управител Рилския манастир   Още от: Общество

Принтирай статия
3 коментара
18 Август 2021 19:42 | ГМО
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Комунист в черква.....


18 Август 2021 19:42 | ГМО
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Комунист в черква


18 Август 2021 19:51 | Хаха
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Е*ачите на тиквата, на тиквун му аресва да оди по манастиро да го онождат поповето




Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар






Struma.com - Новините на югозападна България
РекламаКонтактиОбщи условияПоезия
Информационна агенция STRUMA.COM - първи в новините на югозападна България. STRUMA.COM е запазена марка и като независима медия няма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименования.