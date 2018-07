Нова смърт в Кресненското дефиле! Жестока катастрофа затвори пътя

15 юли 2018 11:29 13 коментара 31185 прочита



Снимка: БГНЕС



Снимка: БГНЕС Снимка: БГНЕС Жестока катастрофа затвори Е 79 в района на кресненското ханче. Ударили са се челно камион цистерна и лек автомобил. Загинал е мъж, шофирал автомобила. Към мястото пътуват екипи на полицията, както и кран, който да премести катастрофиралите коли. Пътят ще е блокиран най-малко 2 часа. Образуваха се километрични опашки. В посока Благоевград опашката от автомобили стига до Симитли, а в другата посока е до Градешница. Очаквайте подробности. Колоната подмина Градешница Още за: катастрофа инцидент дефиле Още от: Общество



13 коментара

15 юли 2018 12:05

продължаваите да пазите живота на гущерите и смоците-безсрамници!



15 юли 2018 12:07 | Митко

Колкото по скоро се направи магистралата, толкова повече човека ще бъдат спасени. Това дефиле е като руска рулетка, не знае човек дали ще излезе от него. По цял свят има къде по опасни дефилета, но хората спазват правилата. Просто манталитет, кой по велик е зад волана. РАЗБЕРЕТЕ ГО ТОВА, ЖИВОТА Е САМО ЕДИН!!!



15 юли 2018 12:16 | ЛИЛ-КРИСТАЛ

В статията са обръркани посоките. В посока Благ. се движи колоната от Градешница до Кресна /примерно/, а не обратно. Също като БСП -лява партия. а седи в Дясната част на зала- Парламент. Щом като бъркаме посоките- проста работа, какво остава за сложните- къде отиват парите от бюджета?



15 юли 2018 12:24 | 777

В дефилето се кара много лесно и спокойтно, ако шофьорите спазват правилата за движение. Както чета шофьора на лекия втомобил е изпреварил неправилно и е карал бързо.....



15 юли 2018 12:29 | красо

Сега в 12. 35ч дали е отворен пътя? Че ми се налага да пътувам.



15 юли 2018 13:15 | ЛИЛ-КРИСТАЛ

Дефилето е дълго 15, 4 км. Вместо да се дават милиарди за трасе по чукарите, което не се знае кога ще стане, поетапно можеше да се изградят поне по 2-3 участъка 300- 400 метра във всяка посока с по още едно платно. Както е над Градево - Банско. Има места където това е възможно. Можеше да се коригира и коритото на Струма на малки участъци и изграждане на естакади. Така на всеки 3-4 км от трасето щеше да има учстъци където бързият трафик да изпреварва бавния. Това намалява значително възможността бързащи и изнервени водачи да вършат рисковани изпреварвания - източник на челните удари. Очевидно Отговорните фактори не се интересуват от катастрофите, макар, че те също могат да попаднат в тях. А и населението не предприе нищо за да ги убеди да направят нещо по въпроса. Преминаването през Дефилето се превърна в опасно начинание. Опасност са и бъзокаращи мотористи влизащи с голяма скорост в завои и ръгащи се да правят тройно разминаване - между разминаващи се коли в 2-лентов път.



15 юли 2018 13:15 | Iliana

Не



15 юли 2018 13:22 | A

Da slojat dve patrulki v defileto da ne se isprevarvat kato ludi. A ne da 4akat na han4eto da hvanat nekoi bez kolan ili farove da mu vzemat 20lv



15 юли 2018 13:25 | Tonino

Molete se da e jiv I zdrav batko vi BOIKO da go dovar6i tozi pat ina4e lo6oo



15 юли 2018 13:26 | ЛИЛ

КАТ също може да намали катастрофите като контролира трафика чрез движеща се КАТ-кола без обозначения в самия трафик, както правят другаде. Заснима наuишителите - най-вече изпреварващите след пресичане на непрекъсната осева линия. След излизане от Дефилето нарушителят се спира и се отнема книжка 3 месеца- и башкъ- глоба. Изваден от движението Нарушител - спасен живот. действа много освежително, zdravoslovno и олекващо за джоба.



15 юли 2018 13:37 | Гост

Ами прави са да се разшири пътя където може, да има патрулки и да се ограничи скоростта



15 юли 2018 13:38 | Tonino

Abe kakvi katadjii I kakvi neprekasnati liinii be, po tvoita logika defileto 6te se minava za 3 4asa s 30 40km v 4as. triabva si magistrala I tova e.., a ne zad niakoi tir I sas 40km da minava6 cialoto defile, to e var6ilo rabota niakoga kato e imalo samo jiguli I moskvi4i I tuk tame niakoia gazka I tova e . Sega e stra6no razberete go kola za kola e vseki patuva I to nadolu v posoka Garcia, taka 4e kolko po ranose napravi magistrala tolkova po rano 6te sprat da umirat tam hora..., I sprete s tezi malumni iskazvania daite patrulki daite jandarmeria 6toto te nevar6at nikakva rabota a samo si pribirat dvaiseta4kite I pedeseta4kite I tiva ee...



15 юли 2018 14:14 | пътуващ

Кметовете на засегнатите общини щяха да правят протести ако не се предприемат мерки за обезопасяване на Кресненското дефиле, но като подписваха за новата магистрала и нещо се преобърнаха нещата. Явно е имало сделка под масата. Докато направят новата магистрала ще минат пет години, а до тогава трябва да се вземат спешни мерки, за да не се погубват още човешки животи. Вместо да се чудят за електронни винетки, еко такси, винетки уикенд и всички други неща свързани с крадене на милиони от данъкоплатците, да вземат и да помислят как да се справят със смъртта на пътя. ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ Е БЕЗЦЕНЕН И ТРЯБВА ДА Е ПРИОРИТЕТ ЗА ХОРАТА ОТ Агенция по пътищата, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАТИТЕ СИ ОТ УМИРАЩИТЕ ХОРА ПО ПЪТИЩАТА







