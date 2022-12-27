89 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1 208 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 7, 4% от пробите.



Шестима са починали, а излекуваните са 45.

В болници за лечение остават 340 пациенти. От тях 36 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 10 дози ваксина.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 1; Бургас - 2; Варна - 15; Велико Търново - 1; Видин - 3; Враца - 0; Габрово - 4; Добрич - 0; Кърджали - 1; Кюстендил - 1; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 5; Перник - 3; Плевен - 1; Пловдив - 2; Разград - 1; Русе - 5; Силистра - 0; Сливен - 1; Смолян - 0; София област - 4; София град - 21; Стара Загора - 3; Търговище - 1; Хасково - 4; Шумен - 6; Ямбол - 4 души.