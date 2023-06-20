69 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2287 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 3, 1% от пробите.



Един е починал, a 85 сa излекувани.

В болници за лечение остават 207 пациенти. От тях 35 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са поставени 14 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 4; Варна - 5; Велико Търново - 1; Видин - 3; Враца - 0; Габрово - 3; Добрич - 0; Кърджали - 1; Кюстендил - 2; Ловеч - 1; Монтана - 0; Пазарджик - 4; Перник - 1; Плевен - 2; Пловдив - 12; Разград - 0; Русе - 1; Силистра - 1; Сливен - 6; Смолян - 0; София област - 0; София град - 13; Стара Загора - 5; Търговище - 1; Хасково - 3; Шумен - 0; Ямбол - 0 души.