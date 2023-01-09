45 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 743 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Няма починали болни за денонощието, а излекуваните са 163-ма.

В болници за лечение остават 408 пациенти. От тях 40 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 3 дози ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 1; Бургас - 5; Варна - 10; Велико Търново - 0; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 2; Плевен - 0; Пловдив - 1; Разград - 0; Русе - 3; Силистра - 1; Сливен - 2; Смолян - 0; София област - 3; София град - 11; Стара Загора - 1; Търговище - 0; Хасково - 4; Шумен - 1; Ямбол - 0 души.