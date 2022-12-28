98 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1 195 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Няма починали, а излекуваните са 27.

В болници за лечение остават 351 пациенти. От тях 35 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 5 дози ваксина.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 1; Бургас - 10; Варна - 9; Велико Търново - 4; Видин - 0; Враца - 2; Габрово - 5; Добрич - 0; Кърджали - 2; Кюстендил - 2; Ловеч - 1; Монтана - 0; Пазарджик - 2; Перник - 1; Плевен - 1; Пловдив - 17; Разград - 0; Русе - 6; Силистра - 1; Сливен - 3; Смолян - 3; София област - 0; София град - 17; Стара Загора - 5; Търговище - 1; Хасково - 3; Шумен - 0; Ямбол - 2 души.