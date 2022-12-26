Ковид днес: Само 1 новозаразен в Благоевград, 61 в страната

26 декември 2022 06:40   858 прочита


61 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 679 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. 

Положителни са близо 9% от пробите. 


Един е починал, а излекуваните са 26. 

В болници за лечение остават 339 пациенти. От тях 35 са в интензивни отделения. 

През последните 24 часа е била поставена 1 доза ваксина. 

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 1; Бургас - 2; Варна - 4; Велико Търново - 2; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 6; Добрич - 1; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 6; Перник - 2; Плевен - 0; Пловдив - 1; Разград - 0; Русе - 5; Силистра - 0; Сливен - 2; Смолян - 2; София област - 0; София град - 18; Стара Загора - 3; Търговище - 0; Хасково - 2; Шумен - 0; Ямбол - 4 души. 

 


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