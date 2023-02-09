47 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 839 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 1, 7% от пробите.

Един е починал, а 78 са излекувани.

В болници за лечение остават 208 пациенти. От тях 26 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 91 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 1; Бургас - 2; Варна - 8; Велико Търново - 1; Видин - 1; Враца - 1; Габрово - 1; Добрич - 0; Кърджали - 1; Кюстендил - 0; Ловеч - 2; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 0; Плевен - 1; Пловдив - 2; Разград - 2; Русе - 0; Силистра - 0; Сливен - 1; Смолян - 1; София област - 3; София град - 16; Стара Загора - 1; Търговище - 0; Хасково - 1; Шумен - 1; Ямбол - 0 души.