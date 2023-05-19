120 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2037 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 5,9% от пробите.

Трима са починали, a 152 са излекувани.

В болници за лечение остават 300 пациенти. От тях 29 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са поставени 24 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 1; Бургас - 10; Варна - 9; Велико Търново - 5; Видин - 0; Враца - 2; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 2; Кюстендил - 1; Ловеч - 1; Монтана - 2; Пазарджик - 2; Перник - 3; Плевен - 5; Пловдив - 12; Разград - 0; Русе - 3; Силистра - 7; Сливен - 11; Смолян - 3; София област - 6; София град - 17; Стара Загора - 3; Търговище - 1; Хасково - 7; Шумен - 3; Ямбол - 4 души.