Ковид днес: Само 1 нов случай в Благоевград, 25 в страната

12 юли 2023 07:54   1316 прочита


 

25 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1 428 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. 

Няма регистрирани починали болни за денонощието, a 23-ма са излекувани. 


В болници за лечение остават 98 пациенти. От тях 12 са в интензивни отделения. 

През последните 24 часа са поставени 6 ваксини. 

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 1; Бургас - 2; Варна - 0; Велико Търново - 0; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 1; Пазарджик - 0; Перник - 0; Плевен - 1; Пловдив - 2; Разград - 0; Русе - 0; Силистра - 0; Сливен - 5; Смолян - 0; София област - 2; София град - 8; Стара Загора - 0; Търговище - 0; Хасково - 2; Шумен - 0; Ямбол - 1 души. 


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