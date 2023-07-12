25 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1 428 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Няма регистрирани починали болни за денонощието, a 23-ма са излекувани.



В болници за лечение остават 98 пациенти. От тях 12 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са поставени 6 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 1; Бургас - 2; Варна - 0; Велико Търново - 0; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 1; Пазарджик - 0; Перник - 0; Плевен - 1; Пловдив - 2; Разград - 0; Русе - 0; Силистра - 0; Сливен - 5; Смолян - 0; София област - 2; София град - 8; Стара Загора - 0; Търговище - 0; Хасково - 2; Шумен - 0; Ямбол - 1 души.