Ковид днес: Пореден ден без новозаразени в Благоевград, 51 в страната

27 юни 2023 05:41   630 прочита


51 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 345 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. 

Трима болни са починали за изминалото денонощие, a 41 сa излекувани. 

В болници за лечение остават 171 пациенти. От тях 23 са в интензивни отделения. 

През последните 24 часа са били поставени 12 дози ваксини. 

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 1; Варна - 1; Велико Търново - 5; Видин - 2; Враца - 0; Габрово - 3; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 2; Перник - 1; Плевен - 1; Пловдив - 6; Разград - 0; Русе - 2; Силистра - 1; Сливен - 6; Смолян - 0; София област - 1; София град - 5; Стара Загора - 6; Търговище - 0; Хасково - 4; Шумен - 0; Ямбол - 4 души.


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