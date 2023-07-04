56 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1 956 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Един болн е регистриран като починал за денонощието, a 77 са излекувани.



В болници за лечение остават 141 пациенти. От тях 20 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа поставени 12 ваксини. Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 1; Варна - 4; Велико Търново - 2; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 4; Добрич - 1; Кърджали - 1; Кюстендил - 0; Ловеч - 1; Монтана - 7; Пазарджик - 1; Перник - 0; Плевен - 2; Пловдив - 4; Разград - 1; Русе - 2; Силистра - 0; Сливен - 9; Смолян - 0; София област - 0; София град - 15; Стара Загора - 0; Търговище - 0; Хасково - 1; Шумен - 0; Ямбол - 0 души.