8 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 284 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 2, 8% от пробите.



Няма починали, a 1 е излекуван.

В болници за лечение остават 160 пациенти. От тях 22 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа няма поставени ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 2; Варна - 0; Велико Търново - 1; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 0; Плевен - 0; Пловдив - 0; Разград - 0; Русе - 0; Силистра - 1; Сливен - 0; Смолян - 1; София област - 0; София град - 3; Стара Загора - 0; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 9 души.

