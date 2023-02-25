Ковид днес: Няма новозаразени в Благоевград, 81 в страната

25 февруари 2023 06:42   627 прочита


81 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 596 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. 

Положителни са близо 2, 9% от пробите. 

Няма починали, а 36 са излекувани. 

В болници за лечение остават 210 пациенти. От тях 26 са в интензивни отделения. 

През последните 24 часа са поставени 82 ваксини. 

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 6; Варна - 8; Велико Търново - 0; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 1; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 7; Монтана - 2; Пазарджик - 2; Перник - 1; Плевен - 3; Пловдив - 8; Разград - 1; Русе - 9; Силистра - 1; Сливен - 2; Смолян - 2; София област - 3; София град - 22; Стара Загора - 0; Търговище - 1; Хасково - 0; Шумен - 2; Ямбол - 0 души. 


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