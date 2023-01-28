Ковид днес: Няма новозаразени в Благоевград, 60 в страната

28 януари 2023 08:32   511 прочита


60 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 577 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. 

Положителни са близо 2, 3% от пробите. 

Двама са починали, а 192 са излекувани. 

В болници за лечение остават 269 пациенти. От тях 38 са в интензивни отделения. 

През последните 24 часа са били поставени 154 ваксини. 

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 0; Варна - 5; Велико Търново - 5; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 1; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 1; Перник - 3; Плевен - 1; Пловдив - 3; Разград - 2; Русе - 3; Силистра - 4; Сливен - 2; Смолян - 1; София област - 4; София град - 14; Стара Загора - 5; Търговище - 0; Хасково - 2; Шумен - 2; Ямбол - 1 души. 


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