Ковид днес: Няма новозаразени в Благоевград, 33 в страната

13 март 2023 08:15   3 коментара   609 прочита


33 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 574 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. 

Положителни са близо 5, 7% от пробите. 


Няма починали, а 11 са излекувани. 

В болници за лечение остават 245 пациенти. От тях 25 са в интензивни отделения. 

През последните 24 часа няма поставени ваксини. 

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 4; Варна - 6; Велико Търново - 0; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 3; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 0; Плевен - 0; Пловдив - 0; Разград - 0; Русе - 3; Силистра - 2; Сливен - 0; Смолян - 0; София област - 3; София град - 10; Стара Загора - 1; Търговище - 0; Хасково - 1; Шумен - 0; Ямбол - 0 души. 


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3 коментара
13 Март 2023 09:28 | Не си у ред бе
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Аз съм идиот


13 Март 2023 09:28 | Не си у ред бе
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И говедо съм


13 Март 2023 09:29 | Иоанне го слуша главата
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А аз съм джендър.






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