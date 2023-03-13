33 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 574 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 5, 7% от пробите.



Няма починали, а 11 са излекувани.

В болници за лечение остават 245 пациенти. От тях 25 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа няма поставени ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 4; Варна - 6; Велико Търново - 0; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 3; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 0; Плевен - 0; Пловдив - 0; Разград - 0; Русе - 3; Силистра - 2; Сливен - 0; Смолян - 0; София област - 3; София град - 10; Стара Загора - 1; Търговище - 0; Хасково - 1; Шумен - 0; Ямбол - 0 души.