Ковид днес: Няма новозаразени в Благоевград, 26 са в страната

27 февруари 2023 07:36   319 прочита


 
 

26 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 647 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. 

Няма починали болни, а 13 са излекувани. 

В болници за лечение остават 223 пациенти. От тях 26 са в интензивни отделения. 

През последните 24 часа не са поставени ваксини. 

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 4; Варна - 4; Велико Търново - 1; Видин - 0; Враца - 1; Габрово - 0; Добрич - 1; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 0; Плевен - 0; Пловдив - 3; Разград - 1; Русе - 3; Силистра - 0; Сливен - 0; Смолян - 1; София област - 0; София град - 6; Стара Загора - 0; Търговище - 1; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 0 души. 
 

 

 
 
 


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