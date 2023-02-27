



26 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 647 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Няма починали болни, а 13 са излекувани.

В болници за лечение остават 223 пациенти. От тях 26 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа не са поставени ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 4; Варна - 4; Велико Търново - 1; Видин - 0; Враца - 1; Габрово - 0; Добрич - 1; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 0; Плевен - 0; Пловдив - 3; Разград - 1; Русе - 3; Силистра - 0; Сливен - 0; Смолян - 1; София област - 0; София град - 6; Стара Загора - 0; Търговище - 1; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 0 души.







