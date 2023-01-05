Ковид днес: Няма новозаразени в Благоевград, 253 в страната

05 януари 2023 08:00   795 прочита


 253 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 4 305 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. 

Трима са починали, а излекуваните са 160. 

В болници за лечение остават 386 пациенти. От тях 34 са в интензивни отделения. 

През последните 24 часа са били поставени 215 дози ваксини. 

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 21; Варна - 17; Велико Търново - 11; Видин - 4; Враца - 3; Габрово - 6; Добрич - 5; Кърджали - 0; Кюстендил - 2; Ловеч - 10; Монтана - 3; Пазарджик - 7; Перник - 4; Плевен - 7; Пловдив - 29; Разград - 0; Русе - 9; Силистра - 10; Сливен - 9; Смолян - 4; София област - 8; София град - 64; Стара Загора - 6; Търговище - 2; Хасково - 2; Шумен - 3; Ямбол - 7 души. 


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