11 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 594 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 1, 9% от пробите.

Няма починали, а 6 са излекувани.

В болници за лечение остават 187 пациенти. От тях 19 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са поставени 2 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 1; Варна - 0; Велико Търново - 2; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 0; Плевен - 0; Пловдив - 0; Разград - 1; Русе - 1; Силистра - 0; Сливен - 0; Смолян - 0; София област - 2; София град - 3; Стара Загора - 1; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 0 души.