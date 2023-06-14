80 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 134 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Един е починал, a 134 сa излекувани.



В болници за лечение остават 219 пациенти. От тях 36 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са поставени 11 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 13; Варна - 2; Велико Търново - 3; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 2; Добрич - 0; Кърджали - 1; Кюстендил - 2; Ловеч - 0; Монтана - 2; Пазарджик - 3; Перник - 2; Плевен - 1; Пловдив - 11; Разград - 2; Русе - 1; Силистра - 1; Сливен - 6; Смолян - 1; София област - 1; София град - 16; Стара Загора - 3; Търговище - ; Хасково - 6; Шумен - 0; Ямбол - 1 души.