27 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1 264 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Двама болни са починали за денонощието, a 158 сa излекувани.

В болници за лечение остават 162 пациенти. От тях 22 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са поставени 16 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 5; Варна - 0; Велико Търново - 3; Видин - 1; Враца - 1; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 3; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 0; Плевен - 0; Пловдив - 4; Разград - 0; Русе - 0; Силистра - 1; Сливен - 2; Смолян - 0; София област - 0; София град - 3; Стара Загора - 0; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 4 души.