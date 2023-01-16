



36 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 730 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 4, 9% от пробите.

Един е починал, а няма са излекувани.

В болници за лечение остават 358 пациенти. От тях 48 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 1 ваксина.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 1; Варна - 5; Велико Търново - 2; Видин - 2; Враца - 0; Габрово - 2; Добрич - 0; Кърджали - 1; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 1; Перник - 2; Плевен - 1; Пловдив - 1; Разград - 0; Русе - 1; Силистра - 1; Сливен - 1; Смолян - 0; София област - 0; София град - 9; Стара Загора - 5; Търговище - 1; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 0 души.