284 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 4 948 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Няма починали, а излекуваните са 303-ма.

В болници за лечение остават 386 пациенти. От тях 35 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 252 дози ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 9; Бургас - 10; Варна - 18; Велико Търново - 5; Видин - 3; Враца - 3; Габрово - 7; Добрич - 4; Кърджали - 2; Кюстендил - 9; Ловеч - 2; Монтана - 2; Пазарджик - 7; Перник - 3; Плевен - 9; Пловдив - 26; Разград - 5; Русе - 9; Силистра - 11; Сливен - 19; Смолян - 4; София област - 7; София град - 71; Стара Загора - 11; Търговище - 6; Хасково - 6; Шумен - 10; Ямбол - 6 души.