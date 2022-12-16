Ковид днес: 8 са новозаразените в Благоевград, 184 в страната

16 декември 2022 05:39   669 прочита


184 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 3 170 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. 

Един е починал, а излекуваните са 369. 

В болници за лечение остават 397 пациенти. От тях 35 са в интензивни отделения. 

През последните 24 часа са били поставени 337 дози ваксини. 

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 8; Бургас - 13; Варна - 13; Велико Търново - 4; Видин - 1; Враца - 5; Габрово - 4; Добрич - 2; Кърджали - 0; Кюстендил - 3; Ловеч - 2; Монтана - 1; Пазарджик - 11; Перник - 2; Плевен - 0; Пловдив - 11; Разград - 5; Русе - 8; Силистра - 4; Сливен - 7; Смолян - 4; София област - 8; София град - 48; Стара Загора - 7; Търговище - 2; Хасково - 3; Шумен - 1; Ямбол - 7 души. 


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