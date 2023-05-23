Ковид днес: 7 са новите случаи в Благоевград, 173 в страната

23 май 2023 06:07   711 прочита


 

173 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2941 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. 

Положителни са близо 5, 9% от пробите. 

Трима са починали, a 146 са излекувани. 

В болници за лечение остават 294 пациенти. От тях 35 са в интензивни отделения. 

През последните 24 часа са поставени 6 ваксини. 

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 7; Бургас - 3; Варна - 4; Велико Търново - 5; Видин - 3; Враца - 4; Габрово - 4; Добрич - 0; Кърджали - 1; Кюстендил - 3; Ловеч - 8; Монтана - 5; Пазарджик - 1; Перник - 7; Плевен - 5; Пловдив - 25; Разград - 0; Русе - 5; Силистра - 3; Сливен - 10; Смолян - 4; София област - 4; София град - 38; Стара Загора - 6; Търговище - 5; Хасково - 10; Шумен - 1; Ямбол - 2 души. 


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