129 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 3 685 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 3, 5% от пробите.



Четирима са починали, а 162 са излекувани.

В болници за лечение остават 353 пациенти. От тях 53 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 157 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 7; Бургас - 14; Варна - 13; Велико Търново - 7; Видин - 1; Враца - 5; Габрово - 1; Добрич - 2; Кърджали - 2; Кюстендил - 1; Ловеч - 4; Монтана - 0; Пазарджик - 1; Перник - 1; Плевен - 6; Пловдив - 7; Разград - 0; Русе - 3; Силистра - 9; Сливен - 4; Смолян - 3; София област - 1; София град - 30; Стара Загора - 2; Търговище - 0; Хасково - 1; Шумен - 2; Ямбол - 2 души.