93 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 522 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 3, 7% от пробите.

Трима са починали, а 122 са излекувани.

В болници за лечение остават 235 пациенти. От тях 25 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са поставени 66 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 6; Бургас - 2; Варна - 5; Велико Търново - 2; Видин - 1; Враца - 1; Габрово - 2; Добрич - 8; Кърджали - 0; Кюстендил - 2; Ловеч - 3; Монтана - 1; Пазарджик - 1; Перник - 1; Плевен - 1; Пловдив - 8; Разград - 2; Русе - 1; Силистра - 5; Сливен - 0; Смолян - 1; София област - 4; София град - 26; Стара Загора - 2; Търговище - 1; Хасково - 3; Шумен - 4; Ямбол - 0 души.