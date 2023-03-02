Ковид днес: 4-има новозаразени в Благоевград, 80 в страната

02 март 2023 08:27   473 прочита


80 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 683 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. 

Няма починали болни, а 47 са излекувани. 

В болници за лечение остават 226 пациенти. От тях 26 са в интензивни отделения. 

През последните 24 часа няма поставени ваксини. 

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 4; Бургас - 0; Варна - 1; Велико Търново - 0; Видин - 2; Враца - 1; Габрово - 0; Добрич - 3; Кърджали - 0; Кюстендил - 1; Ловеч - 1; Монтана - 0; Пазарджик - 1; Перник - 0; Плевен - 7; Пловдив - 0; Разград - 2; Русе - 5; Силистра - 0; Сливен - 3; Смолян - 0; София област - 5; София град - 18; Стара Загора - 1; Търговище - 1; Хасково - 0; Шумен - 1; Ямбол - 3 души. 


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