39 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1152 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 3, 4% от пробите.



Трима са починали, a 43 сa излекувани.

В болници за лечение остават 184 пациенти. От тях 26 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са поставени 10 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 3; Бургас - 4; Варна - 0; Велико Търново - 2; Видин - 1; Враца - 0; Габрово - 4; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 2; Ловеч - 0; Монтана - 2; Пазарджик - 1; Перник - 0; Плевен - 0; Пловдив - 2; Разград - 0; Русе - 2; Силистра - 2; Сливен - 5; Смолян - 1; София област - 0; София град - 4; Стара Загора - 1; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 2; Ямбол - 1 души.

