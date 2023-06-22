40 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1 735 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Един болен е починал, a 29 сa излекувани.



В болници за лечение остават 189 пациенти. От тях 29 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са поставени 13 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 2; Бургас - 4; Варна - 1; Велико Търново - 2; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 2; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 3; Монтана - 1; Пазарджик - 1; Перник - 0; Плевен - 0; Пловдив - 5; Разград - 0; Русе - 1; Силистра - 1; Сливен - 3; Смолян - 0; София област - 0; София град - 7; Стара Загора - 3; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 1; Ямбол - 3 души.

В.Василев







