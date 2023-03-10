72 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 367 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Трима са починали, а 76 са излекувани.

В болници за лечение остават 240 пациенти. От тях 27 са в интензивни отделения.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 2; Бургас - 1; Варна - 15; Велико Търново - 3; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 4; Добрич - 1; Кърджали - 0; Кюстендил - 2; Ловеч - 0; Монтана - 1; Пазарджик - 0; Перник - 1; Плевен - 1; Пловдив - 8; Разград - 2; Русе - 4; Силистра - 1; Сливен - 1; Смолян - 0; София област - 0; София град - 16; Стара Загора - 4; Търговище - 2; Хасково - 0; Шумен - 3; Ямбол - 0 души.