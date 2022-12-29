73 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1 142 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Няма починали, а излекуваните са 47.

В болници за лечение остават 347 пациенти. От тях 35 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 9 дози ваксина.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 2; Бургас - 7; Варна - 7; Велико Търново - 1; Видин - 3; Враца - 2; Габрово - 2; Добрич - 1; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 2; Монтана - 0; Пазарджик - 9; Перник - 1; Плевен - 2; Пловдив - 2; Разград - 0; Русе - 1; Силистра - 2; Сливен - 0; Смолян - 1; София област - 4; София град - 17; Стара Загора - 2; Търговище - 0; Хасково - 2; Шумен - 2; Ямбол - 1 души.