64 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1648 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 3, 9% от пробите.



Двама са починали, a 23 сa излекувани.

В болници за лечение остават 226 пациенти. От тях 36 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са поставени 24 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 2; Бургас - 4; Варна - 3; Велико Търново - 1; Видин - 1; Враца - 1; Габрово - 4; Добрич - 0; Кърджали - 1; Кюстендил - 2; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 6; Перник - 1; Плевен - 1; Пловдив - 5; Разград - 1; Русе - 1; Силистра - 1; Сливен - 5; Смолян - 4; София област - 0; София град - 12; Стара Загора - 3; Търговище - 0; Хасково - 2; Шумен - 1; Ямбол - 2 души.