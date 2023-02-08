47 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 987 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 1, 6% от пробите.

Трима са починали, а 105 са излекувани.

В болници за лечение остават 212 пациенти. От тях 29 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 72 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 2; Бургас - 5; Варна - 5; Велико Търново - 1; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 3; Ловеч - 3; Монтана - 1; Пазарджик - 0; Перник - 1; Плевен - 1; Пловдив - 1; Разград - 0; Русе - 1; Силистра - 0; Сливен - 2; Смолян - 0; София област - 4; София град - 13; Стара Загора - 1; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 3 души.