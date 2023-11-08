Ковид днес: 19 новозаразени в Благоевград

08 ноември 2023 08:52   1274 прочита


301 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 967 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. 

Положителни са близо 10, 14% от пробите. 

5 са починали, а 243 са излекувани. 

В болници за лечение остават 446 пациенти. От тях 37 са в иинтензивни отделения. 53 са новоприетите пациенти. 

През последните 24 часа са поставени 1 526 ваксини. 

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 19; Бургас - 28; Варна - 12; Велико Търново - 8; Видин - 0; Враца - 5; Габрово - 3; Добрич - 0; Кърджали - 4; Кюстендил - 12; Ловеч - 4; Монтана - 3; Пазарджик - 6; Перник - 12; Плевен - 11; Пловдив - 25; Разград - 6; Русе - 7; Силистра - 12; Сливен - 10; Смолян - 0; София област - 7; София град - 71; Стара Загора - 7; Търговище - 7; Хасково - 9; Шумен - 5; Ямбол - 8 души. 


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