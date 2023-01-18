157 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 4 212 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Четирима болни са починали, а 122 са излекувани.



В болници за лечение остават 347 пациенти. От тях 50 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 177 дози ваксина.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 10; Бургас - 8; Варна - 17; Велико Търново - 5; Видин - 2; Враца - 1; Габрово - 0; Добрич - 1; Кърджали - 0; Кюстендил - 5; Ловеч - 1; Монтана - 1; Пазарджик - 5; Перник - 6; Плевен - 0; Пловдив - 13; Разград - 2; Русе - 2; Силистра - 0; Сливен - 2; Смолян - 0; София област - 3; София град - 63; Стара Загора - 6; Търговище - 0; Хасково - 4; Шумен - 0; Ямбол - 0 души.