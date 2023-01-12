128 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 3 644 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 3, 5% от пробите.

Петима са починали, а 381 са излекувани.

В болници за лечение остават 365 пациенти. От тях 41 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 311 дози ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 1; Бургас - 19; Варна - 15; Велико Търново - 1; Видин - 0; Враца - 1; Габрово - 3; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 3; Ловеч - 3; Монтана - 3; Пазарджик - 2; Перник - 1; Плевен - 0; Пловдив - 5; Разград - 2; Русе - 6; Силистра - 6; Сливен - 2; Смолян - 0; София област - 1; София град - 36; Стара Загора - 7; Търговище - 2; Хасково - 2; Шумен - 2; Ямбол - 5 души.