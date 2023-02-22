81 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 3 226 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Един болен е починал, а 25 са излекувани.



В болници за лечение остават 190 пациенти. От тях 20 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са поставени 87 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 1; Бургас - 7; Варна - 7; Велико Търново - 2; Видин - 0; Враца - 3; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 3; Ловеч - 1; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 1; Плевен - 2; Пловдив - 7; Разград - 0; Русе - 5; Силистра - 1; Сливен - 0; Смолян - 2; София област - 3; София град - 27; Стара Загора - 4; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 3; Ямбол - 2 души.