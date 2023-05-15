15 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 485 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 3, 1% от пробите.



Няма починали и излекувани.

В болници за лечение остават 346 пациенти. От тях 31 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа няма поставени ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 1; Бургас - 1; Варна - 1; Велико Търново - 0; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 1; Добрич - 1; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 0; Плевен - 0; Пловдив - 0; Разград - 4; Русе - 3; Силистра - 0; Сливен - 2; Смолян - 0; София област - 0; София град - 1; Стара Загора - 0; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 0 души.