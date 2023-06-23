42 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1 235 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Двама болни са починали, a 117 сa излекувани.



В болници за лечение остават 180 пациенти. От тях 30 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са поставени 10 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 1; Бургас - 3; Варна - 2; Велико Търново - 2; Видин - 0; Враца - 1; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 2; Пазарджик - 0; Перник - 1; Плевен - 1; Пловдив - 10; Разград - 0; Русе - 0; Силистра - 2; Сливен - 7; Смолян - 0; София област - 2; София град - 5; Стара Загора - 0; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 2; Ямбол - 1 души.