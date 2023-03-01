80 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 841 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 2, 8% от пробите.

Един е починал, а 49 са излекувани.

В болници за лечение остават 210 пациенти. От тях 27 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа няма поставени ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 1; Бургас - 1; Варна - 12; Велико Търново - 1; Видин - 0; Враца - 3; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 2; Кюстендил - 0; Ловеч - 2; Монтана - 0; Пазарджик - 2; Перник - 1; Плевен - 0; Пловдив - 1; Разград - 1; Русе - 1; Силистра - 2; Сливен - 0; Смолян - 1; София област - 2; София град - 35; Стара Загора - 1; Търговище - 0; Хасково - 5; Шумен - 1; Ямбол - 5 души.