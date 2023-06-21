Ковид днес: 1 нов случай в Благоевград, 60 в страната
60 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1782 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.
Положителни са близо 3, 4% от пробите.
Трима са починали, a 77 сa излекувани.
В болници за лечение остават 190 пациенти. От тях 27 са в интензивни отделения.
През последните 24 часа са поставени 18 ваксини.
Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 1; Бургас - 5; Варна - 3; Велико Търново - 2; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 1; Кърджали - 1; Кюстендил - 1; Ловеч - 1; Монтана - 2; Пазарджик - 2; Перник - 3; Плевен - 1; Пловдив - 7; Разград - 1; Русе - 1; Силистра - 1; Сливен - 3; Смолян - 2; София област - 1; София град - 11; Стара Загора - 4; Търговище - 0; Хасково - 1; Шумен - 2; Ямбол - 3 души.
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