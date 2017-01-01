  
 Сряда, 20 ДекемвриФорумКлюки
   РегистрацияЗабравена парола
ОбществоКримиХайлайфПолитикаБизнесОтблизоСиня лампаБългария и святЛюбопитноРелаксСпортСмяхОбяви

Коледен фолклорен концерт в навечерието на Коледа


20 декември 2017 10:05   613 прочита



Коледен фолклорен концерт представят ВА „Езерец“, ДТС “Вихрен“, Фолклорна група и ДВГ „Джумайчета“.

На 20 декември от 18:30 часа, в Регионален исторически музей Благоевград ще бъдат пресъздадени българските традиции, бит, фолклор и магия чрез музикални изпълнения.

Събитието се организира от Народно читалище "Н. Й. Вапцаров- 1866" – Благоевград.

Коледният фолклорен концерт е част от богатата програма Коледен фестивал 2017, който тази година се провежда под мотото „Сподели любов, сподели добро…“, организиран от Община Благоевград.

Още за: концерт  навечерие  Коледа Още от: Общество

Добави/гласувай в Свежо   Сподели във Фейсбук Запомни    За печат

Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар

Име



Коментар



Въведете кода от картинката

 



 9524
 9114
 8684
 7109
 4382
 4172
 2702
 2531
 2433
 2300
 3
 2
 2
 2
 2
 1
 1
 10
 6
 5
Реклама
   
Struma.com - Новините на югозападна БългарияБлогРекламаАбонаментКонтактиОбщи условияПоезия | Powered by FlexiCMS™
Информационна агенция STRUMA.COM - първи в новините на югозападна България. STRUMA.COM е запазена марка и като независима медия няма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименования.