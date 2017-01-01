

Коледен фолклорен концерт в навечерието на Коледа

20 декември 2017 10:05 613 прочита







Коледен фолклорен концерт представят ВА „Езерец“, ДТС “Вихрен“, Фолклорна група и ДВГ „Джумайчета“. На 20 декември от 18:30 часа, в Регионален исторически музей Благоевград ще бъдат пресъздадени българските традиции, бит, фолклор и магия чрез музикални изпълнения. Събитието се организира от Народно читалище "Н. Й. Вапцаров- 1866" – Благоевград. Коледният фолклорен концерт е част от богатата програма Коледен фестивал 2017, който тази година се провежда под мотото „Сподели любов, сподели добро…“, организиран от Община Благоевград. Още за: концерт навечерие Коледа Още от: Общество



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