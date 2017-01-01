Коледен фолклорен концерт представят ВА „Езерец“, ДТС “Вихрен“, Фолклорна група и ДВГ „Джумайчета“.
На 20 декември от 18:30 часа, в Регионален исторически музей Благоевград ще бъдат пресъздадени българските традиции, бит, фолклор и магия чрез музикални изпълнения.
Събитието се организира от Народно читалище "Н. Й. Вапцаров- 1866" – Благоевград.
Коледният фолклорен концерт е част от богатата програма Коледен фестивал 2017, който тази година се провежда под мотото „Сподели любов, сподели добро…“, организиран от Община Благоевград.