С тържествена церемония кметът Илко Стоянов посрещна медалистите от ТК „Фолкън“, завоювали световни титли по време на първенството, провело се в Астана, Казхастан.

Тя се състоя пред зала „22 септември“, където спортистите бяха аплодирани под звуците на родния химн.

На фона на вечния хит We are the champions сценичен дим в цветовете на българското знаме – бяло, зелено, червено обагри площадното пространство навръх 6 септември – денят, в който отбелязваме Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

„В този празничен ден искам да благодаря лично на тези спортисти, които за пореден път прославиха Благоевград и България на световната сцена. Имаме световни шампиони, ще имаме и още. Благодаря на всички участници, продължавайте да бъдете посланици на Родината ни“, каза в приветствието си кметът Илко Стоянов.

Той връчи и поименни плакети на българските шампиони.

В рамките на церемонията бяха отличени Кирил Илиев, Рами Шау, Антон Огорелков, Дени Велев, Любомир Дракалийски, Никола Николов, Любомир Бакалски, треньорите Тодор Козладеров, Амалия Колева, както и президентът на Българската федерация по Таекуондо ITF Марио Богданов.