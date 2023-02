Кметове и кметски наместници на селата в община Благоевград предоставиха хуманитарна помощ за пострадалите хора след земетресенията в Турция и Сирия.

Те събраха лични средства, с които закупиха хранителни продукти, предимно консерви и бебешки пюрета, като ги предадоха в Координационния център при зала „22 септември“.

„Трагедията в двете страни е огромна. Няма по-нормално нещо от това всеки да помогне с каквото може. Инициативата тръгна от моите колеги и аз съм много горд от проявената човещина и съпричастност. Показахме, че сме един сплотен колектив, като успяхме да се организираме за кратко време. Решихме да закупим готови храни, тъй като много от пострадалите нямат условия да готвят“, коментира Ангел Младенов, координатор на селските кметове в община Благоевград.

И към момента ежедневно десетки жители на града и селата предоставят помощи за хората в двете бедстващи страни.

Координационният център към Община Благоевград бе отворен по решение на кмета Илко Стоянов и след множество запитвания от страна на жителите за това по какъв начин могат да помогнат.

В пункта могат да се даряват топли детски, дамски, мъжки дрехи и обувки, спално бельо, топли завивки, хигиенни материали, като задължително условие е те да бъдат нови.

Работно време е от 8.30 ч. до 17.30 ч. Желаещите да направят дарения могат да заявят и друг, удобен за тях час на тел. 0877011425. Има възможност за предаване на дарения и през събота и неделя, при предварителна заявка на горепосочения телефон.

Помощи могат да бъдат предоставяни от жителите и в пункт на Български Червен кръст в Благоевград, който се намира на бул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 29.

Община Благоевград се включи и в кампанията за набиране на средства в подкрепа на пострадалите от смъртоносното земетресение в съседна Турция, погубило хиляди човешки животи и оставило множество райони в развалини.

Банковата сметка, на която могат да бъдат превеждани парични средства в помощ на Турция е:

БАНКА: T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. – SOFIA BRANCH

ИМЕ НА СМЕТКАТА: EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY

СМЕТКА BGN :

IBAN: BG64TCZB93501010150300

СМЕТКА EUR :

IBAN: BG89TCZB93501410150302

SWIFT/BIC KODU: TCZBBGSF

Община Благоевград, посолствата на Сирия и Турция изказват своята огромна благодарност към всички хора, които проявяват съпричастност!