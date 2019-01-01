Íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà Áúëãàðèÿ
  
 Ñúáîòà, 05 ÎêòîìâðèÔîðóìÊëþêè
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Èçãðàæäàò ìîäåðíî êèíî â Ïåòðè÷


5 îêòîìâðè 2019 18:07  3 êîìåíòàðà   2492 ïðî÷èòà



Íîâèÿò êèíîñàëîí ùå áúäå â ñãðàäàòà íà Í× „Áðàòÿ Ìèëàäèíîâè - 1914“. Çà öåëòà â ìîìåíòà ñå ðåêîíñòðóèðà ìàëêèÿ ñàëîí ñïîðåä âñè÷êè ñòàíäàðòè è èçèñêâàíèÿ çà ïðåâðúùàíåòî ìó â ìîäåðåí êèíîñàëîí. Èäåÿòà, ëàíñèðàíà â ìàíäàòà íà Äèìèòúð Áðú÷êîâ, ñåãà ñå ðåàëèçèðà ñúâìåñòíî îò Îáùèíà Ïåòðè÷ è íàñòîÿòåëñòâîòî íà ÷èòàëèùå „Áðàòÿ Ìèëàäèíîâè“. Îùå ïðåäè ïîâå÷å îò ãîäèíà ïåòðè÷êèÿò êìåò íàïðàâè ïðåäëîæåíèå ìàëêèÿò ñàëîí íà ÷èòàëèùåòî äà ñìåíè ïðåäíàçíà÷åíèåòî ñè, çà äà èìà â ãðàäà êèíî.

Òîãàâà êìåòúò Áðú÷êîâ èçíåñå ïîäðîáíîñòè îêîëî èíâåñòèöèîííî íàìåðåíèå â òàçè ïîñîêà, êîåòî ñåãà ñå ðåàëèçèðà. Íîâàòà ïðèäîáèâêà çà ïåòðè÷àíè ùå ðàçïîëàãà ñ íàé-ñúâðåìåííèòå äèãèòàëíè êèíî òåõíîëîãèè çà ïðîæåêòèðàíå íà 2D è 3D ôèëìè ñ âèñîêî êà÷åñòâî íà êàðòèíà è çâóê. Åêðàíúò ùå áúäå ñ âïå÷àòëÿâàùè ðàçìåðè, ñàìèÿò êèíîñàëîí ùå áúäå ñ ìîäåðíà âèçèÿ è àìôèòåàòðàëíî ïîäðåæäàíå. Êèíîñàëîíúò ùå ðàçïîëàãà ñ îêîëî 120 ìåñòà. Çà óäîáñòâî è êîìôîðò íà çðèòåëèòå çàëàòà ùå áúäå îáîðóäâàíà ñ êðàñèâè, åíåðãîíîìè÷íè ñåäàëêè, ðàçïîëîæåíè àìôèòåàòðàëíî ñ ïîäõîäÿùî ìåæäóðåäèå.

Ïåòðè÷àíè ùå ìîãàò äà ñå íàñëàäÿò íà âñè÷êè ôèëìè, èçëèçàùè íà ïàçàðà â Áúëãàðèÿ íà ïðåìèåðíàòà èì äàòà, åäíîâðåìåííî ñúñ çðèòåëèòå, êàêòî â Ñîôèÿ, òàêà è â äðóãèòå ãîëåìè ãðàäîâå. Èíâåñòèöèÿòà çà êèíî â Ïåòðè÷ ùå áúäå â ðàçìåð íà áëèçî 300 000 ëâ.

 

 Îùå îò: Îáùåñòâî
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3 êîìåíòàðà

5 îêòîìâðè 2019 18:51 | Åñêîáàð
Îöåíêà:
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 (
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 ãëàñà)

Ìèòêî Ñàëòàíàòè, äà ìîíòèðà è àâòîìàòè çà ïóäðà çà


5 îêòîìâðè 2019 18:54 | Äî âñè÷êè
Îöåíêà:
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 ãëàñà)

Äî ñåãà êàôå áåøå, èëè èäâàò èçáîðè, êúñíî å ëèáå çà êèòêà. Ñòðóìà, Áðú÷êîâ íå å êìåò, à êàíäèäàò êìåò.


5 îêòîìâðè 2019 20:17 | Àëô
Îöåíêà:
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 ãëàñà)

Íîðìàëíî! Ñëåä êàòî îáùèíàòà å öèðê, òðÿáâà äà èìà è êèíî. Â Ïåòðè÷ èìà è ùå èìà çàáàâà! Òåæêî è ãîðêî íà äàíúêîïëàòåöà.




Âàøèÿò êîìåíòàð

ÂÀÆÍÎ! Ïðàâèëà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàð
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