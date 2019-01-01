Íîâèÿò êèíîñàëîí ùå áúäå â ñãðàäàòà íà Í× „Áðàòÿ Ìèëàäèíîâè - 1914“. Çà öåëòà â ìîìåíòà ñå ðåêîíñòðóèðà ìàëêèÿ ñàëîí ñïîðåä âñè÷êè ñòàíäàðòè è èçèñêâàíèÿ çà ïðåâðúùàíåòî ìó â ìîäåðåí êèíîñàëîí. Èäåÿòà, ëàíñèðàíà â ìàíäàòà íà Äèìèòúð Áðú÷êîâ, ñåãà ñå ðåàëèçèðà ñúâìåñòíî îò Îáùèíà Ïåòðè÷ è íàñòîÿòåëñòâîòî íà ÷èòàëèùå „Áðàòÿ Ìèëàäèíîâè“. Îùå ïðåäè ïîâå÷å îò ãîäèíà ïåòðè÷êèÿò êìåò íàïðàâè ïðåäëîæåíèå ìàëêèÿò ñàëîí íà ÷èòàëèùåòî äà ñìåíè ïðåäíàçíà÷åíèåòî ñè, çà äà èìà â ãðàäà êèíî.
Òîãàâà êìåòúò Áðú÷êîâ èçíåñå ïîäðîáíîñòè îêîëî èíâåñòèöèîííî íàìåðåíèå â òàçè ïîñîêà, êîåòî ñåãà ñå ðåàëèçèðà. Íîâàòà ïðèäîáèâêà çà ïåòðè÷àíè ùå ðàçïîëàãà ñ íàé-ñúâðåìåííèòå äèãèòàëíè êèíî òåõíîëîãèè çà ïðîæåêòèðàíå íà 2D è 3D ôèëìè ñ âèñîêî êà÷åñòâî íà êàðòèíà è çâóê. Åêðàíúò ùå áúäå ñ âïå÷àòëÿâàùè ðàçìåðè, ñàìèÿò êèíîñàëîí ùå áúäå ñ ìîäåðíà âèçèÿ è àìôèòåàòðàëíî ïîäðåæäàíå. Êèíîñàëîíúò ùå ðàçïîëàãà ñ îêîëî 120 ìåñòà. Çà óäîáñòâî è êîìôîðò íà çðèòåëèòå çàëàòà ùå áúäå îáîðóäâàíà ñ êðàñèâè, åíåðãîíîìè÷íè ñåäàëêè, ðàçïîëîæåíè àìôèòåàòðàëíî ñ ïîäõîäÿùî ìåæäóðåäèå.
Ïåòðè÷àíè ùå ìîãàò äà ñå íàñëàäÿò íà âñè÷êè ôèëìè, èçëèçàùè íà ïàçàðà â Áúëãàðèÿ íà ïðåìèåðíàòà èì äàòà, åäíîâðåìåííî ñúñ çðèòåëèòå, êàêòî â Ñîôèÿ, òàêà è â äðóãèòå ãîëåìè ãðàäîâå. Èíâåñòèöèÿòà çà êèíî â Ïåòðè÷ ùå áúäå â ðàçìåð íà áëèçî 300 000 ëâ.