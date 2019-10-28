

Изборни резултати в Пиринско в 07.00 часа! Банско с нов кмет, Иван Кадев сменя Георги Икономов

28 октомври 2019 08:55 11 коментара 14529 прочита







ГЕРБ загуби Банско. Иван Кадев е новият кмет на курортния град . С над 2000 гласа той победи на първи тур досегашният градоначалник Георги Икономов. Ето и резултатите при обработени към 7:00 часа протоколи от Секционните избирателни комисии в Общинските избирателни комисии за област Благоевград: Благоевград- 62.75 %обработени СИК протоколи Атанас Камбитов- 5497 гласа- 25, 34 % Румен Томов- 4661 гласа – 21,49 % Андон Тодоров – 3123 гласа- 14, 40 % Росен Георгиев- 1456 гласа- 6.71 % Иван Ризов- 1400гласа- 6,45 % Албина Анева- 1324 гласа- 6,10 % Валери Смиленов- 1284 гласа- 5,92% Калоян Ханджийски – 1042 гласа- 4,80 % Петрич- при обработени 34,38 % от протоколите: Димитър Бръчков- 5326- 59,62 % Стоян Божинов- 1640- 18, 36 % Разлог- при 100 % обработени птротоколи Красимир Герчев- 7064 – 62, 49 % Александър Крайнов – 3659 – 32,37 % Сандански- при обработени 77.33 % Кирил Котев- 5238 – 36%Атанас Стоянов- 4441 – 30, 52 % Яне Янев- 1960 – 13, 47 % Още от: Общество

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11 коментара

28 октомври 2019 09:06 | Браво Банско! 13 ( 15 гласа) Оценка:гласа)

Най-после показа, че не си съвсем роб! Как изтърпя тези два мандата е трудно да се каже! Но този път успя! Браво! Дано тръгнете напред!



28 октомври 2019 10:11 | Дек си бе Мусьо 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

хахаха има тук един драскач последните седмици пишеше за Мусьо Алфонс... като ти казвам друг път ме слушай.... колко има ли 100 гласа Мусьо или от къде толко мнгоо викаш...



28 октомври 2019 10:41 | от Петрич 3 ( 3 гласа) Оценка:гласа)

Бръчка, иди да помогнеш на Камбитката! Ти знаеш как се печели с много, много рекети и лъжи.



28 октомври 2019 10:46 | Дддд -8 ( 8 гласа) Оценка:гласа)

Изберете си комунизма, браво на вас и после чакайте нещо да се промени, заблудени хора сме



28 октомври 2019 11:04 | Мила ми Венето, 3 ( 3 гласа) Оценка:гласа)

Добро утро! Събудих ли те ? Нарочно не звъня на Жоро. Знам, че сега сънува най-хубавият си сън. Връчват му поредната награда "Най-успешният кмет на годината-2020". Тихо! Не го буди! Чака го бурна нощ. Ще открива поредният фестивал на инструментална музика за зурни и тъпан с художествен ръководител Владо Колчагов. А той е добър хореограф и аранжор. Подготвил е изненада, но не знам да ли е удачно да ти споделя. Но няма как-ще ти подскажа-ще чуе грухтенето на добре охранени прасета от Зелен дол. Подредете столчета за публиката. Да има поне за Зайковото Райне, за главният водопроводчик, за Деса-поетеса и "катастрофиралият" ѝ мъж, за сестра Райна, която се постара да му осигури многолюдна публика в ЗТА и да спре другите кандидати да се представят в "нейния" завод. Да не забравиш да поканиш и Беговият Владко-много важен екземпляр. Анджеловият фотографин го остави да се наспи-ще наемем друг, по-надежден. Ама май станахте много. Дали ще ви стигнат столчета?! Виж как ще се справиш, но не



28 октомври 2019 11:08 | от Петрич 5 ( 5 гласа) Оценка:гласа)

Бръчков в петрич спечели с купени гласове, като герб са плащали по 100 лв на глас за човек така печели той, а народа са като овце, които им плаща за него гласуват



28 октомври 2019 11:09 | от Петрич 3 ( 3 гласа) Оценка:гласа)

Щом избират Герб и Бръчков той ще продаде всичко в петрич и региона. Много прост народ са, после плачат, заслужават си съдбата, глупаците!



28 октомври 2019 11:13 | До РЗС-Сандански 0 ( 4 гласа) Оценка:гласа)

Пиша от името на всичките 1960 гласоподаватели за РЗС в Сандански!

Яне, гледай да не предадеш на Котев, че ще те вържем на площада и който мине да те плюе в лицето!

ПОСТАВЕТЕ ПО ЕДНА ПАТРУЛКА И ВАШИ ХОРА ПРЕД ВСЯКА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ В ЦИГАНСКАТА МАХАЛИ И КИРО Е ЗАГУБИЛ!

ВЪНКА ГРОБ ОТ САНДАНСКИ-последвайте Банскалии!



28 октомври 2019 11:20 | До Дддд уп 3 ( 3 гласа) Оценка:гласа)

Ами тия до сега какви бяха бре, аланкоолу????? Ами нали ГЕРБ са нещастна отломка от БКП! Какво ми се правиш на отворко? Не заблуждавайте хората! То се вижда!



28 октомври 2019 11:23 | Комита 2 ( 2 гласа) Оценка:гласа)

Закриват и футбола в Петрич



28 октомври 2019 11:45 | Борис Иванов 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

Санданчани мобилизирайте се. Котев требва да стане кмет.







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