ГЕРБ загуби Банско. Иван Кадев е новият кмет на курортния град . С над 2000 гласа той победи на първи тур досегашният градоначалник Георги Икономов.
Ето и резултатите при обработени към 7:00 часа протоколи от Секционните избирателни комисии в Общинските избирателни комисии за област Благоевград:
Благоевград- 62.75 %обработени СИК протоколи Атанас Камбитов- 5497 гласа- 25, 34 % Румен Томов- 4661 гласа – 21,49 % Андон Тодоров – 3123 гласа- 14, 40 % Росен Георгиев- 1456 гласа- 6.71 % Иван Ризов- 1400гласа- 6,45 % Албина Анева- 1324 гласа- 6,10 % Валери Смиленов- 1284 гласа- 5,92% Калоян Ханджийски – 1042 гласа- 4,80 %
Петрич- при обработени 34,38 % от протоколите: Димитър Бръчков- 5326- 59,62 % Стоян Божинов- 1640- 18, 36 % Разлог- при 100 % обработени птротоколи Красимир Герчев- 7064 – 62, 49 % Александър Крайнов – 3659 – 32,37 % Сандански- при обработени 77.33 % Кирил Котев- 5238 – 36%Атанас Стоянов- 4441 – 30, 52 % Яне Янев- 1960 – 13, 47 %