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Èíòåíçèâåí å òðàôèêúò ïî ãðàíèöèòå íè


16 þëè 2018 14:53   1211 ïðî÷èòà



Èíòåíçèâåí å òðàôèêúò íà ÃÊÏÏ „Êóëàòà“, ÃÊÏÏ „Ìàêàçà“, ÃÊÏÏ „Êàïèòàí Àíäðååâî“, ÃÊÏÏ „Äóíàâ ìîñò“ è ÃÊÏÏ „Äóíàâ ìîñò 2“. Òîâà ñúîáùèõà îò ïðåñöåíòúðà íà ÃÄ „Ãðàíè÷íà ïîëèöèÿ“.

Èíôîðìàöèÿòà çà òðàôèêà íà ãðàíè÷íèòå ïóíêòîâå å êúì 14.00 ÷àñà. Íà ÃÊÏÏ „Êàëîòèíà" òðàôèêúò å èíòåíçèâåí íà âõîä çà ëåêè àâòîìîáèëè. Ïóíêòîâå ñ íåíàòîâàðåí òðàôèê ñà: ÃÊÏÏ „Áðåãîâî", ÃÊÏÏ „Îëòîìàíöè", ÃÊÏÏ „Âðúøêà ÷óêà". Íà áúëãàðî-ãðúöêàòà ãðàíèöà íà ÃÊÏÏ „Êóëàòà“ è ÃÊÏÏ „Ìàêàçà“ òðàôèêúò å èíòåíçèâåí íà âõîä è èçõîä çà ëåêè è òîâàðíè àâòîìîáèëè.

Íà áúëãàðî-òóðñêàòà ãðàíèöà íà ÃÊÏÏ „Êàïèòàí Àíäðååâî“ òðàôèêúò å èíòåíçèâåí íà èçõîä çà òîâàðíè àâòîìîáèëè. Íà áúëãàðî-ðóìúíñêàòà ãðàíèöà íà ÃÊÏÏ „Äóíàâ ìîñò“ è ÃÊÏÏ „Äóíàâ ìîñò 2“ òðàôèêúò å èíòåíçèâåí íà èçõîä çà òîâàðíè àâòîìîáèëè. Íà áúëãàðî-ìàêåäîíñêàòà ãðàíèöà òðàôèêúò å íîðìàëåí íà âñè÷êè ãðàíè÷íè êîíòðîëíî-ïðîïóñêàòåëíè ïóíêòîâå.

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