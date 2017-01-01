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 Ïîíåäåëíèê, 04 ÄåêåìâðèÔîðóìÊëþêè
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Èäâà Ñóðâà! Êóêåðè ïðîäðúíêàõà õëîïêèòå â Ñèìèòëè


4 äåêåìâðè 2017 15:31   315 ïðî÷èòà



Ïî ñòàðà òðàäèöèÿ, â ïúðâèÿ äåí íà äåêåìâðè, ïàçèòåëèòå íà êóêåðñêàòà òðàäèöèÿ, âàäÿò çâúíöèòå, çà äà ãè "ïðîäðúíêàò" çà ïðåäñòîÿùàòà Ñóðâà. Êóêåðèòå íà Êðóïíèê îæèâèõà ñåëîòî, êàòî äàäîõà ñòàðò íà ïðèãîòîâëåíèÿòà çà 1 ÿíóàðè. Çâóêúò íà äåñåòêè õëîïêè è ÷àíîâå, ïðèïîìíè, ÷å ñå ãîòâè Ñóðâà. Çëèòå äóõîâå çàïî÷âàò äà ñå ïðîãîíâàò îùå îò 1 äåêåìâðè, òà ÷àê äî ïúðâè ÿíóàðè, êîãàòî êóêåðèòå ñà íàé- ãîëÿìàòà àòðàêöèÿ â îáùèíà Ñèìèòëè.

Êóêåðèòå íà ìàõàëèòå „Äðàêàòà“ è „Öåíòúð“ âúïðåêè äúæäîâíîòî âðåìå ïðåç èçìèíàëèòå äíè ñëîæèõà çâúíöèòå è öÿëà âå÷åð ãè ðàçäðúíêâàõà. Íàé- ìàëêèòå ïîñëåäîâàòåëè íà òðàäèöèÿòà çà êóêåðñòâîòî ñà íàé- ãîëÿìàòà ãîðäîñò íà áàùè è äÿäîâöè, òå ñ åíòóñèàçúì ñúùî ïðîãîíâàõà çëèòå ñèëè.

Òðàäèöèÿòà ïîâåëÿâà âñè÷êè êóêåðè â îáùèíàòà äà èçïúëíÿâàò òîçè ðèòóàë íà 1 äåêåìâðè, ñ òîâà òå íàïîìíÿò, ÷å âå÷å å çèìà è Ñóðâà íàáëèæàâà./Ðîñèöà Ìèòåâà/

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