Ïî ñòàðà òðàäèöèÿ, â ïúðâèÿ äåí íà äåêåìâðè, ïàçèòåëèòå íà êóêåðñêàòà òðàäèöèÿ, âàäÿò çâúíöèòå, çà äà ãè "ïðîäðúíêàò" çà ïðåäñòîÿùàòà Ñóðâà. Êóêåðèòå íà Êðóïíèê îæèâèõà ñåëîòî, êàòî äàäîõà ñòàðò íà ïðèãîòîâëåíèÿòà çà 1 ÿíóàðè. Çâóêúò íà äåñåòêè õëîïêè è ÷àíîâå, ïðèïîìíè, ÷å ñå ãîòâè Ñóðâà. Çëèòå äóõîâå çàïî÷âàò äà ñå ïðîãîíâàò îùå îò 1 äåêåìâðè, òà ÷àê äî ïúðâè ÿíóàðè, êîãàòî êóêåðèòå ñà íàé- ãîëÿìàòà àòðàêöèÿ â îáùèíà Ñèìèòëè.
Êóêåðèòå íà ìàõàëèòå „Äðàêàòà“ è „Öåíòúð“ âúïðåêè äúæäîâíîòî âðåìå ïðåç èçìèíàëèòå äíè ñëîæèõà çâúíöèòå è öÿëà âå÷åð ãè ðàçäðúíêâàõà. Íàé- ìàëêèòå ïîñëåäîâàòåëè íà òðàäèöèÿòà çà êóêåðñòâîòî ñà íàé- ãîëÿìàòà ãîðäîñò íà áàùè è äÿäîâöè, òå ñ åíòóñèàçúì ñúùî ïðîãîíâàõà çëèòå ñèëè.
Òðàäèöèÿòà ïîâåëÿâà âñè÷êè êóêåðè â îáùèíàòà äà èçïúëíÿâàò òîçè ðèòóàë íà 1 äåêåìâðè, ñ òîâà òå íàïîìíÿò, ÷å âå÷å å çèìà è Ñóðâà íàáëèæàâà./Ðîñèöà Ìèòåâà/