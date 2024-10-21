Гордост за Благоевград! ДЮФА “Пиринска китка” с куп медали от Международен фестивал в Кушадъсъ

21 октомври 2024 11:50   4 коментара   2317 прочита


Пореден успех за ДЮФА “Пиринска китка” към ЦПЛР-ЦЛТРДБ град Благоевград на тазгодишното издание на Международния фестивал с конкурсен характер “Егейска магия”, гр. Кушадасъ, Република Турция с организатор СНЦ “Арт фестивали”.

ГРАНД ПРИ за “Запазване на националното културно наследство” за ДЮФА “Пиринска китка” към ЦПЛР-ЦЛТРДБ.
Парична награда от 1000 € за хор и оркестър на ДЮФА “Пиринска китка” към ЦПЛР-ЦЛТРДБ.
Парична награда от 1000 € за танцов състав на ДЮФА “Пиринска китка” към ЦПЛР-ЦЛТРДБ.

Първо място за хор и оркестър на ДЮФА “Пиринска китка” към ЦПЛР-ЦЛТРДБ.
Първо място в 3-та и 4-та възрастови групи за танцов състав на ДЮФА “Пиринска китка” към ЦПЛР-ЦЛТРДБ.

Сертификати за принос на националното културно наследство за ръководителите на ДЮФА “Пиринска китка” към ЦПЛР-ЦЛТРДБ.

Димана Боянова
Боян Боянов
Рилка Георгиева
Васил Георгиев
Индивидуални изпълнители - народно пеене.
Весела Иванова, първо място, 3-та възрастова група.
Габриела Маркова, първо място, 2-ра възрастова група.
Велизара Дюлгерова, първо място, 1-ва възрастова група.
Радослава Топалска първо място, 1-ва възрастова група.
Мария Никова, първо място, 3-та възрастова група.
Биляна Борисова, първо място, 4-та възрастова група.
Ивелина Ковачева, второ място, 3-та възрастова група.
Анна Виденова, второ място, 2-ра възрастова група.
Еррика Цветанова, второ място, 3-та възрастова група.
Любомира Борисова, второ място, 2-ра възрастова група.
Крисия Стоянова, второ място, 2-ра възрастова група.
Денис Джалев, второ място, 2-ра възрастова група.
Деа Тошева, трето място,
2-ра възрастова група.

Стела Кротева, трето място, 3-та възрастова група.

Дует: Александра и Диана Борисови, първо място, 4-та възрастова група.
Инструменталисти:

Велизар Дюлгеров, първо място, 4-та възрастова група (акордеон).
Велислав Иванов, първо място 3-та възрастова група (тамбура).
Михаил Златков, първо място 4-та възрастова група (кларинет).
Иван Кротев, второ място
3-та възрастова група (тамбура).


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4 коментара
21 Октомври 2024 11:58 | Наблюдател
Оценка:
1
 (
1
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Браво! Най-големите! Прекрасни деца и страхотни и всеотдайни ръководители!


21 Октомври 2024 12:59 | Христо палавият
Оценка:
0
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0
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Защо са заключени коментарите за Камбитов ?
Кимчев пак лапа при Скиф, затова Насо раздава подаръци на децата.


21 Октомври 2024 13:23 | Зрител
Оценка:
0
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0
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Прекрасни са!, Пиринска китка, най-добрите!


21 Октомври 2024 13:35 | Шарж
Оценка:
0
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0
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Кима Кимааа ебати флегмата си .Като дамаросан одиш по градо !!




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