Пореден успех за ДЮФА “Пиринска китка” към ЦПЛР-ЦЛТРДБ град Благоевград на тазгодишното издание на Международния фестивал с конкурсен характер “Егейска магия”, гр. Кушадасъ, Република Турция с организатор СНЦ “Арт фестивали”.

ГРАНД ПРИ за “Запазване на националното културно наследство” за ДЮФА “Пиринска китка” към ЦПЛР-ЦЛТРДБ.

Парична награда от 1000 € за хор и оркестър на ДЮФА “Пиринска китка” към ЦПЛР-ЦЛТРДБ.

Парична награда от 1000 € за танцов състав на ДЮФА “Пиринска китка” към ЦПЛР-ЦЛТРДБ.

Първо място за хор и оркестър на ДЮФА “Пиринска китка” към ЦПЛР-ЦЛТРДБ.

Първо място в 3-та и 4-та възрастови групи за танцов състав на ДЮФА “Пиринска китка” към ЦПЛР-ЦЛТРДБ.

Сертификати за принос на националното културно наследство за ръководителите на ДЮФА “Пиринска китка” към ЦПЛР-ЦЛТРДБ.

Димана Боянова

Боян Боянов

Рилка Георгиева

Васил Георгиев

Индивидуални изпълнители - народно пеене.

Весела Иванова, първо място, 3-та възрастова група.

Габриела Маркова, първо място, 2-ра възрастова група.

Велизара Дюлгерова, първо място, 1-ва възрастова група.

Радослава Топалска първо място, 1-ва възрастова група.

Мария Никова, първо място, 3-та възрастова група.

Биляна Борисова, първо място, 4-та възрастова група.

Ивелина Ковачева, второ място, 3-та възрастова група.

Анна Виденова, второ място, 2-ра възрастова група.

Еррика Цветанова, второ място, 3-та възрастова група.

Любомира Борисова, второ място, 2-ра възрастова група.

Крисия Стоянова, второ място, 2-ра възрастова група.

Денис Джалев, второ място, 2-ра възрастова група.

Деа Тошева, трето място,

2-ра възрастова група.

Стела Кротева, трето място, 3-та възрастова група.

Дует: Александра и Диана Борисови, първо място, 4-та възрастова група.

Инструменталисти:

Велизар Дюлгеров, първо място, 4-та възрастова група (акордеон).

Велислав Иванов, първо място 3-та възрастова група (тамбура).

Михаил Златков, първо място 4-та възрастова група (кларинет).

Иван Кротев, второ място

3-та възрастова група (тамбура).