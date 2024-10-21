Гордост за Благоевград! ДЮФА “Пиринска китка” с куп медали от Международен фестивал в Кушадъсъ
Пореден успех за ДЮФА “Пиринска китка” към ЦПЛР-ЦЛТРДБ град Благоевград на тазгодишното издание на Международния фестивал с конкурсен характер “Егейска магия”, гр. Кушадасъ, Република Турция с организатор СНЦ “Арт фестивали”.
ГРАНД ПРИ за “Запазване на националното културно наследство” за ДЮФА “Пиринска китка” към ЦПЛР-ЦЛТРДБ.
Парична награда от 1000 € за хор и оркестър на ДЮФА “Пиринска китка” към ЦПЛР-ЦЛТРДБ.
Парична награда от 1000 € за танцов състав на ДЮФА “Пиринска китка” към ЦПЛР-ЦЛТРДБ.
Първо място за хор и оркестър на ДЮФА “Пиринска китка” към ЦПЛР-ЦЛТРДБ.
Първо място в 3-та и 4-та възрастови групи за танцов състав на ДЮФА “Пиринска китка” към ЦПЛР-ЦЛТРДБ.
Сертификати за принос на националното културно наследство за ръководителите на ДЮФА “Пиринска китка” към ЦПЛР-ЦЛТРДБ.
Димана Боянова
Боян Боянов
Рилка Георгиева
Васил Георгиев
Индивидуални изпълнители - народно пеене.
Весела Иванова, първо място, 3-та възрастова група.
Габриела Маркова, първо място, 2-ра възрастова група.
Велизара Дюлгерова, първо място, 1-ва възрастова група.
Радослава Топалска първо място, 1-ва възрастова група.
Мария Никова, първо място, 3-та възрастова група.
Биляна Борисова, първо място, 4-та възрастова група.
Ивелина Ковачева, второ място, 3-та възрастова група.
Анна Виденова, второ място, 2-ра възрастова група.
Еррика Цветанова, второ място, 3-та възрастова група.
Любомира Борисова, второ място, 2-ра възрастова група.
Крисия Стоянова, второ място, 2-ра възрастова група.
Денис Джалев, второ място, 2-ра възрастова група.
Деа Тошева, трето място,
2-ра възрастова група.
Стела Кротева, трето място, 3-та възрастова група.
Дует: Александра и Диана Борисови, първо място, 4-та възрастова група.
Инструменталисти:
Велизар Дюлгеров, първо място, 4-та възрастова група (акордеон).
Велислав Иванов, първо място 3-та възрастова група (тамбура).
Михаил Златков, първо място 4-та възрастова група (кларинет).
Иван Кротев, второ място
3-та възрастова група (тамбура).
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